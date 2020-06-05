В поминальные дни в Киеве будут работать 59 спецмаршрутов общественного транспорта. Список
В поминальные дни 6-8 июня в Киеве будут работать 59 специальных маршрутов. Для перевозок киевлян задействуют 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая. Также будут организованы дополнительные автобусы к основным столичным кладбищам: Южному, Северному и Лесному.
Об этом сообщает мэрия Киева.
В поминальные дни будут запущены следующие маршруты:
- 4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,
- 4 троллейбусных маршрута - до Южного,
- 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,
- 4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,
- 8 троллейбусных маршрутов - до Соломенского кладбища,
- 3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,
- 1 троллейбусный - до Святошинского,
- 1 трамвайный - до Братского и Михайловского кладбищ.
- 5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,
- 5 троллейбусных - до Байкового кладбища,
- 3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,
- 2 троллейбусных - до Зверинецкого,
- 4 троллейбусных - до Военного,
- 5 троллейбусных - до Куреневского кладбища.
В сообщении также отмечается, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.
Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал правила безопасного использования общественного транспорта на карантине.
Также мы сообщали, что названа дата окончательного перехода киевского транспорта на е-билет.