В КГГА анонсировали работу специальных маршрутов общественного транспорта в поминальные дни. Фото: Страна

В поминальные дни 6-8 июня в Киеве будут работать 59 специальных маршрутов. Для перевозок киевлян задействуют 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая. Также будут организованы дополнительные автобусы к основным столичным кладбищам: Южному, Северному и Лесному.

Об этом сообщает мэрия Киева.

В поминальные дни будут запущены следующие маршруты:

  • 4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,
  • 4 троллейбусных маршрута - до Южного,
  • 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,
  • 4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,
  • 8 троллейбусных маршрутов - до Соломенского кладбища,
  • 3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,
  • 1 троллейбусный - до Святошинского,
  • 1 трамвайный - до Братского и Михайловского кладбищ.
  • 5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,
  • 5 троллейбусных - до Байкового кладбища,
  • 3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,
  • 2 троллейбусных - до Зверинецкого,
  • 4 троллейбусных - до Военного,
  • 5 троллейбусных - до Куреневского кладбища.

В сообщении также отмечается, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал правила безопасного использования общественного транспорта на карантине.

Также мы сообщали, что названа дата окончательного перехода киевского транспорта на е-билет.

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