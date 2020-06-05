В поминальные дни 6-8 июня в Киеве будут работать 59 специальных маршрутов. Для перевозок киевлян задействуют 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая. Также будут организованы дополнительные автобусы к основным столичным кладбищам: Южному, Северному и Лесному.

Об этом сообщает мэрия Киева.

В поминальные дни будут запущены следующие маршруты:

4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,

4 троллейбусных маршрута - до Южного,

5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,

4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,

8 троллейбусных маршрутов - до Соломенского кладбища,

3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,

1 троллейбусный - до Святошинского,

1 трамвайный - до Братского и Михайловского кладбищ.

5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,

5 троллейбусных - до Байкового кладбища,

3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,

2 троллейбусных - до Зверинецкого,

4 троллейбусных - до Военного,

5 троллейбусных - до Куреневского кладбища.

В сообщении также отмечается, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав опубликовал правила безопасного использования общественного транспорта на карантине.

Также мы сообщали, что названа дата окончательного перехода киевского транспорта на е-билет.