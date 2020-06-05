На днях стало известно, что новая власть, как и старая, продолжает строить "Стену Яценюка" - самый большой в истории забор на границе с Россией.

Этот проект начали еще в 2014 году, но с тех пор не возвели даже половины. Хотя планировали полностью отгородиться от РФ еще два года назад.

Причина - хищения на строительстве, когда только по официальным данным был украден один процент от всех выделенных средств. И это лишь на низовом уровне руководства. Страшно подумать, сколько денег прошло через "смотрящих" за проектом, который курировала партия "Народный фронт".

При этом масштабы "Стены" уже в 2016 году вызывали недоумение: вместо укрепленной границы украинцам показали низенький заборчик, который едва доставал до лба тогдашнему премьеру Яценюку.

"Страна" разбиралась, как и зачем новая власть финансирует скандальный "Европейский вал" - такое пафосное название придумали для "Стены" ее отцы-основатели.

Как выделяются деньги на "Стену" сегодня

Как стало известно, на проект "Стена" в 2020 году - то есть уже при власти Владимира Зеленского и новом правительстве - получил столько же денег, сколько и при Порошенко.

Речь о 400 миллионах гривен, которые записаны в закон о госбюджете.

Но это пока ожидаемые затраты. По состоянию на 1 июня из них потратили только 53 миллиона, заявили в Госпогранслужбе.

В целом этот проект готов пока только на 40%, сообщили в Госпогранслужбе. Хотя строят "Стену" еще с 2014 года.

Итак, новая власть продолжает возводить "Европейский вал". Продолжая таким образом начинание своих предшественников. Которое не заладилось уже тогда.

История "Стены"

В 2014 году премьер Арсений Яценюк заявил о строительстве "Стены", которая должна защитить Украину от возможного вторжения России. Она должна была обойтись бюджету в 4 млрд грн.

"Стену" планировали завершить в 2018 году, но из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. Пока работы выполнены, как уже говорилось, на 40%. На строительство потратили уже 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400-500 миллионов.

Что вообще должна была представлять из себя "Стена"? Как заявлялось - это система сооружений на границе с Россией, которая сделает кордон максимально защищенным. Были предусмотрены противотанковые рвы, насыпь, наблюдательные вышки, а также заграждение с инфракрасными видеокамерами.

На отдельных участках собирались поставить еще и водную преграду и датчики движения. Дополнительно планировалось снабдить такую границу боевыми противотанковыми модулями.

Но уже в 2016 году стало известно, что объемы работ - очень низкие. Было сделано только 12% от запланированного. И только в одной области - Харьковской. А когда показали саму "Стену" - это стало поводом для многочисленных шуток.

Вместо "Европейского вала" нас ждал небольшой и тонкий железный забор с колючей проволокой наверху. Ограждение было похоже на забор дачного участка и явно не могло служить препятствием для российских танков.

Известно "грустное" фото тогдашнего премьера Арсения Яценюка, который прибыл на инспекцию "Европейского вала". По снимку видно, что некоторые журналисты, снимающие премьера - выше "Стены".

Были более красноречивые фото. "Стена" на них просто маленькая стенка.

А так выглядела "Стена" в перспективе. Не слишком впечатляет.

Пиарился на этом сооружении также однопартиец Яценюка - Арсен Аваков. Который, к слову, и отвечает за весь проект от его начала и до сих пор - поскольку Госпогранслужба, обустраивающая "Европейский вал", входит в структуру МВД.

В начале этих "славных дел" Аваков написал вдохновляющий пост.

Также министр ездил регулярно на инспекции возводимых укреплений.

То есть уже по этим двум чиновникам было видно: "Стена" - это проект "Народного фронта", деньги на который осваивали исключительно ведомства, подконтрольные данной политической силе.

Вот, как выделялись деньги на "Европейский вал":

2015 - 400 млн грн

2016 - 200 млн грн

2017 - 200 млн грн

2018 - 500 млн грн

2019 - 400 млн грн

2020 - 400 млн грн

Учитывая, что в этом году потрачено только 50 миллионов, то всего на "Стену" выделили 1,7 миллиарда.

Интересно, что сначало завершение проекта планировалось на 2018 год. Затем перенесли на 2021-й. А теперь Госпогранслужба хочет отсрочить достройку "Вала" еще на пять лет - до 2025 года. Проект распоряжения уже передан на рассмотрение Кабмина, сообщает издание StateWatch со ссылкой на свои источники.

То есть это еще пять лет финансирования. Достаточно интересный план - учитывая, что еще с 2016 года за "Стеной" тянется длинный коррупционный шлейф.

Уголовное дело

В 2016 году, когда все увидели жалкий вид "стены", строительством заинтересовались в НАБУ. В марте было начато расследование.

НАБУ подозревало восемь человек в завладении почти 17 миллионами гривен. Это 1% от всех потраченных на проект денег - и только то, что накопало (или захотело накопать) следствие.

Обвинения были предъявлены трем офицерам погранслужбы. Их обвиняли в нецелевом использовании, присвоении средств госбюджета и служебном подлоге (статьи 191, 210 и 366 УК Украины).

По делу проходил также бывший директор "Черниговского облавтодора" и директора двух строительных фирм - "АЗУ" и "Стройцентр Витязь". Им инкриминировали присвоение имущества и служебный подлог.

Еще двум пособникам предъявили обвинение в присвоении средств. Одному из них добавили также "фиктивное предпринимательство" (ст.205 УК Украины).

По данным следствия, хищение средств происходило через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. А иногда фирмы, на которые списывались деньги за якобы проведенные работы, просто не существовали в реальности.

Как приписывали лишние подряды и давали взятки - можно прочитать в материале "Страны" Взятки, приписки и обнал: как проект "Стена" утонул в криминале.

Правда, несмотря на то, что все эти факты были известны следствию давно, в суд дело передали только в июне 2019 года. И в феврале 2020 Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по делу об этих хищениях.

В общем чересчур медленное правосудие для такого скандального проекта как "Стена".

При Порошенко это объяснялось тем, что "Народный фронт" был партией власти, и следствие по "Европейскому валу" было частью внутренних разборов между Банковой и НФ.

Однако пока не видно, чтобы выяснение правды по этому делу ускорялось при новом президенте. Более того, деньги на явно сомнительный проект, который уже шестой год является коррупционной кормушкой, продолжают выделять в прежних объемах.