Во время весеннего призыва, который в этом году проходит в мае-июле из-за коронавируса, для прохождения срочной службы в ВСУ призовут 9 тыс. человек.

Об этом "Укринформу" сообщили в Минобороны.

Всего на срочную службу призовут 16 460 человек. Кроме ВСУ, в Нацгвардию призовут 5460, в Госпогранслужбу - 1300, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

Какие будут сроки и численность осеннего призыва в ведомстве пока не сообщили.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом численность призыва сократили более чем на две тысячи человек. Год назад под весенний призыв попали 18 752 человека. Сокращение произошла за счет погранслужбы.

Напомним, ранее главы Минобороны Иван Руснак подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 500 офицеров запаса.

Также сообщалось, что в Вооруженных силах Украины обвинили военкоматы в призыве на службу больных туберкулезом.