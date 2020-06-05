После подготовки в США нового пакет санкций против "Северного потока-2" в Германии заговорили о введении возможных штрафных пошлин на американский газ.

Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, пишет РИА Новости.

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", - цитирует издание Эрнста.

Кроме того, Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток-2".

Отметим, что санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска газопровода.

Напомним, в конце мая в США пригрозили России новыми санкциями за "Северный поток-2" и попросили Германию "не кормить зверя". А в начале июня демократы и республиканцы подали на утверждение в Конгресс США новый пакет санкций против газопровода.

Также мы писали, что в Бундестаге пообещали, что достроят "Северный поток-2", несмотря ни на что.