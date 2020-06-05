В центре Киева прошла очередная акция протеста против полицейского насилия в Украине. Организаторами этого мероприятия выступили активисты Kyiv Pride, которые проводят ЛГБТ-марши в столице. Порядок на митинге поддерживали полиция и Нацгвардия.

Об этом в пятницу, 5 мая, передает корреспондент "Страны" с места событий.

Сообщается, что акция "Против полицейского произвола в Украине" началась в 14:00. Как утверждают организаторы, целью мероприятия было донести ряд требований к украинским властям. По понятным причинам они не захотели присоединяться к утреннему митингу под Радой, где солировали националисты, а вышли отдельно по своей программе и со своими требованиями.

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

"То что происходит нельзя назвать реформой полиции, поэтому вы выступаем за продолжение реформы и смену руководства МВД", - рассказала представитель движения Kyiv Pride София Лапина. Кроме того участники акции выступили за справедливое расследование всех нападений на журналистов, активистов и простых граждан Украины.

Наиболее популярными лозунгами на акции были "Полиция не насилуй", "Нет насилию, да правам" и уже традиционный "Аваков - черт".

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

Стоит отметить, что всего акция собрала около 200 человек, они пришли с оригинальными транспорантами и плакатами с таким лозунгами: "Больше ментов - меньше порядка", "Почему Аваков ПНХ? 500 тысяч за год убитых, подвегшихся пыткам, изнасилованных" и "Они должны защищать а не насиловать".

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

При этом правоохранителей, против насилия со стороны которых и проходил протест, было намного больше, чем участников мероприятия. Стражи порядка взяли в кольцо протестующих, никаких серьезных инцидентов во время акции не произошло.

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

Организаторы также сделали свободный микрофон, во время которого мог выступить с речью любой желающий.

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

"Каждый гражданин заслуживает на уважение со стороны полиции. Полиции должно быть стыдно", - заявил один из участников акции.

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

Примечательно, что мероприятие закончилось достаточно быстро, участники разошлись менее чем через час после начала.

Под Кабмином прошел митинг ЛГБТ-активистов против полицейского насилия. Фото: Страна

Напомним, что сегодняшние акции связаны с недавними инцидентами с изнасилованием женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелкой маршрутчиков в Броварах.

Ранее мы писали о том, как прошла утренняя акция националистов за отставку главы МВД Арсена Авакова.