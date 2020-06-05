Кабинет Министров Украины придерживается своего плана по смягчению карантинных ограничений, однако если эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшится, то его график может быть изменен.

Об этом со ссылкой на на традиционное совещание по противодействию распространению коронавируса сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, в Украине уже третий день подряд растет число новых зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В правительстве добавили, что если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Зеленского, людям необходимо напоминать, что легкомыслие в отношении средств индивидуальной защиты несет большие угрозы во время пандемии Covid-19.

"Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - сказал президент.

Напомним, по данным на 5 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 964 человек. За сутки стране зафиксировали 553 новых пациентов. А в Киеве за минувшие сутки от Covid-19 умерло рекордное количество людей.

Стоит отметить, что с 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина. Открылись бассейны и спортзалы, а также возобновили работу рестораны.