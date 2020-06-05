После того, как Кабмин разрешил возобновить после карантина аваперелеты уже в июне, Госавиаслужба опубликовала рекомендации аэропортам и авиакомпаниям по предупреждению распространения коронавируса.

Согласно документу, украинским авиакомпаниям необходимо придерживаться рекомендаций, предоставленных Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и реализованном Госавиаслужбой в руководящем материале "Протокол по вопросам безопасности и здоровья в авиации, связанный с COVID-19".

В частности, доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала, а сопровождающие лица могут находиться в терминале только при особых обстоятельствах (например, сопровождение лиц с инвалидностью).

Необходимо внедрить физическое дистанцирование (1,5 метра между лицами), усилить меры гигиены для персонала и пассажиров и усилить уборку помещений, а также внедрить ношение медицинских масок для лиц с момента входа и выхода из здания терминала и борта самолета.

Рекомендуется отложить открытие несущественных услуг аэропорта, сначала открывая те, которые могут обеспечить физическое дистанцирование в соответствии с национальными положениями относительно подобных услуг вне аэропорта.

Пассажирам, которые не соблюдают меры предосторожности, должно быть отказано в доступе в здание терминала аэропорта, в посадке или высадке, а если события происходят в полете, следует применять процедуры, связанные с управлением случаями с непокорными пассажирами.

Авиакомпаниям рекомендуется сообщать пассажирам с симптомами о невозможности полететь за 6 часов до вылета, например, предложив бесплатное перебронирование или возврат средств на основании справки врача, подтверждающий подозрение на заражение COVID-19.

Пассажиры должны получить информацию о симптомах COVID-19 и риске возможного контакта со случаями COVID-19 и требовать подтверждения подписания или электронного подтверждения заявления о состоянии здоровья, что следует делать желательно до прибытия в аэропорт, например, во время онлайн-регистрации или через SMS-рассылку, но не более чем за 24 часа до полета.

Рекомендуется проводить улетающим пассажирам, которые прибывают к терминалу, проверку температуры сразу после входа в здание с целью выявление температуры 38 градусов или выше.

Эксплуатанты самолетов в координации с эксплуатантами аэропорта должны принимать меры для оказания помощи пассажирам, которые используют процедуры саморегистрации, и минимизировать количество ручной клади в салоне, чтобы ускорить процедуру посадки и высадки и уменьшить передвижения и потенциальное загрязнение в салоне.

Авиакомпании должны способствовать перевозке багажа в грузовых отсеках, внедряя политику стимулирования.

При достаточном количестве туалетов на борту авиакомпания должна резервировать туалет только для использования экипажем.

Там, где это разрешено пассажирским грузом, конфигурацией салона и требованиями к массе и балансу, авиакомпании должны обеспечить физическое дистанцирование между пассажирами, при этом члены семьи и лица, проживающие вместе, могут сидеть рядом.

Если физическое дистанцирование не может быть гарантировано из-за пассажирской нагрузки, конфигурации сидений или других эксплуатационных ограничений, пассажиры и члены экипажа на борту воздушного судна должны постоянно соблюдать все остальные профилактические мероприятия.

Также рекомендуется запретить продажу товаров duty free или других несущественных товаров на борту, уменьшить сервис по обслуживанию едой и напитками, при этом предпочтение отдается предварительно упакованным и герметичным продуктам питания и напиткам.

По возможности, следует использовать только бесконтактную оплату товаров и услуг.

Пассажирам следует напоминать, чтобы они оставались в сиденьях с пристегнутыми ремнями безопасности как можно дольше.

Авиакомпании должны иметь на борту достаточное количество масок для лица, чтобы обеспечить ими пассажиров в случае необходимости.

Если в процессе высадки используются автобусы, следует рассмотреть использование увеличенного количества автобусов для соблюдения физического дистанцирования внутри них.

Авиакомпании должны предоставлять без лишних задержек соответствующим органам здравоохранения по требованию для отслеживания контактов полное имя, номер сиденья и рабочий номер телефона (или электронный адрес) пассажира.

Кроме того, предлагается, чтобы правительства упростили оформление пограничного контроля, включив бесконтактные процессы (например, в случае считывания паспортных чипов, распознавание лица) или управление потоками пассажиров с помощью цифровых решений, установив специальные полосы, где это возможно, и научив своих агентов выявлять признаки недомогания.

Ранее "Страна" писала о том, что первые самолеты после смягчения карантина полетят из "Борисполя" в Одессу и Днепр.

Также мы сообщали, что Ryanair объявил о возобновлении полетов из Украины в Италию уже с 6 июля.