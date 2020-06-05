В сеть попали изображения нового облика Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Изображения якобы были разосланы актерам, которые участвовали в кастинге на озвучку персонажа, после чего их слили с сеть. Однако в "Союзмультфильме" заявили, что это лишь один из вариантов.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РИА Новости в Телеграм.

В компании заявили, что внешний вид Волка из "Ну, погоди!" еще окончательно не определен, а появившиеся в сети изображения - только один из вариантов.

В то же время, как сообщается, "Коммунисты России" попросили Госдуму запретить перерисовывание героев советских мультиков на законодательном уровне. Однако в комитете по культуре сообщили, что сделать это невозможно.

Напомним, в ноябре прошло года стало известно, когда выйдут новые серии культового мультика "Ну, погоди!".

Тажке мы писали, что "Союзмультфильм" переснимет "Крокодила Гену" и "Попугая Кешу" в 3D формате.