Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил информацию "Страны", что он намерен баллотироваться в Раду по округу найденного мертвым нардепа Валерия Давиденко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", видео обнародовано в YouTube.

"Когда сразу после этого трагического события начали говорить про выборы, это вообще звучало аморально! Потому что вы представьте чувства родственников погибшего Валерия Давидко. Представьте чувства избирателей, друзей. Тело человека еще не успело остыть, они уже на живом месте начинают рассказывать про политику. Путь хоть 9 дней пройдет. Посочувствуйте родным и близким, что случилась такая трагедия! У меня были непростые отношения с Валерием Давиденко, но он был мощный и сильный нардеп", - заявил Ляшко.

По его словам, правоохранители должны разобраться в ситуации, случившейся с Давиденко, а сам Ляшко намерен идти на выборы по этому округу.

"В 2012 году я в этом округе выиграл выборы с феноменальным успехом - один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе стал Валерий Давиденко, и дважды мои избиратели, мои земляки, выбирали его на выборах. У нас там мощная поддержка, потому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - сказал Олег Ляшко.

Напомним, 23 мая в Киеве был найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. Он был членом группы "Доверие" в парламенте и мажоритарщиком по округу №208.

Также мы писали, что ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе №208 Черниговской области, от которого в Верховную Раду прошел погибший нардеп Валерий Давиденко, на 25 октября.

"Страна" разбиралась, как поменяет расклады в Раде и в Чернигове гибель нардепа Давиденко.