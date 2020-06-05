Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в округе №208 Черниговской области, от которого в Верховную Раду прошел погибший нардеп Валерий Давиденко. Они состоятся 25 октября, то есть в один день с местными выборами.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила пресс-служба общественной организации "Опора" на странице в Facebook.

Сообщается, что комиссия получила заверенную копию свидетельства о смерти народного депутата 9 созыва Рады Валерия Давиденко. В связи с этим ЦИК смог назначить выборы по его округу.

"Было найдено решение провести выборы одновременно с местными. Кроме этого это еще и позволит сэкономить бюджетные средства - почти 11 млн. Потому что финансирование избирательных комиссий будет осуществляться по одной бюджетной программе", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

В комиссии отметили, что данное решение будет опубликовано в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" 26 августа. На следующий день должна стартовать избирательная кампания.

Напомним, что еще в прошлый вторник в ЦИК заявляли об отсутствии юридических оснований для назначения промежуточных выборов в 208 округе.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что могло стать причиной смерти нардепа Давиденко.