Петров пост или Апостольский пост установлен накануне Дня Петра и Павла. Это нестрогий летний пост, который в этом году продлится 27 дней - с 15 июня до 11 июля.

Его придерживаются в память о святых апостолах - Петре и Павле, которые при помощи молитвы и ограничений в еде готовили себя для всемирной проповеди Евангелия. Поскольку апостол Петр считается покровителем рыбаков, то в период поста разрешается есть рыбу.

Собрали все, что известно о духовном смысле, главных запретах и правилах питания в дни Петровского поста.

Духовный смысл поста

Пост - это, прежде всего, молитва, причастие и исповедь, а также воздержание от праздного времяпровождения. Православные в дни поста борются с соблазнами, очищаются молитвой и покаянием.

Общие правила и календарь питания по дням

Петров пост имеет перечень общих правил:

в понедельник разрешена горячая пища без масла

в среду и пятницу - сухоядение

в остальные дни - все виды каш, рыба

по воскресеньям и 7 июля (на Иоанна Крестителя) разрешается пить вино

В календаре приводится строгий вариант поста, однако верующим разрешаются некоторые послабления.

Что можно и нельзя есть. Постное меню

Чего нельзя: мясо и мясные продукты (в том числе колбаса, сало, паштеты и пельмени, консервы и сосиски). Молоко и продукты из него (йогурт, сметана, кефир, сыр и творог, сливочное масло, сгущенное молоко и мороженое). Яйца и все, что содержит их в составе (например, майонез, сдоба, зефир).

Что можно: зелень и овощи, любые фрукты, грибы, орехи и сухофрукты, крупы и макароны, бобовые, мед. Разрешается есть рыбу и морепродукты (в том числе икру). Допускается 1-2 бокала вина.

Утро можно начать с энергетических смузи с бананом, киви, клубникой, яблоком, авокадо и не только, тем более, что Петров пост приходится на время ягод и фруктов.

В период поста можно готовить легкие супы: картофельный, гороховый и с клецками.

Традиционными угощениями в пост считаются окрошка и ботвинья (холодный суп на квасе), постные щи и зеленый борщ, запеченные овощи или салаты с постным маслом.

Например, салат с помидорами и красным болгарским перцем, зеленью и нутом. Можно также использовать кукурузу, сыр тофу (или соевый сыр). По желанию в салат добавляют кунжут или семена чиа, маслины без косточек. Для заправки подойдет мед и французская горчица или оливковое масло с солью.

На Рождество Иоанна Предтечи раньше готовили рыбники - это специальные пироги с запеченной внутри рыбой.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, известный своим нестандартным подходом к приготовлению блюд, советует приготовить в пост интересный салат с грейпфрутом и зеленым горошком.

В пост непросто обходится без сладкого. Поэтому известный кондитер Елизавета Глинская предлагает рецепт постного кофейного кекса с апельсинами.

Кулинар Ольга Матвей предлагает поэкспериментировать и приготовить сочные капустные котлеты с луком, обжаренные на растительном масле в панировочных сухарях. На этом канале можно найти рецепты постного борща и плова, которые по вкусу не уступают традиционным. А еще рецепт постного вишневого пирога и печеного картофеля, который вкуснее шашлыка.

Украинская телеведущая и мама четверых детей Валентина Хамайко продемонстрировала, как серые будни поста можно превратить в яркие и красочные кулинарные шедевры. Она приготовила рис с апельсиновой цедрой в азиатском стиле который может стать фаворитом на кухне.

Алкоголем в пост увлекаться не стоит. Вино можно употреблять по одному бокалу, обычно в воскресенье. Предпочтение лучше отдать церковному кагору, который освящен на Пасху.