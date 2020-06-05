В сети появились кадры с камеры наблюдения, установленной в нелегальном детском саду Запорожья, где на днях погибла годовалая девочка. На видео, которое запечатлело последние минуты жизни ребенка видно, видно что женщина укладывает плачущую малышку с соской во рту на диван, а затем прикладывает к ее лицу подушку, приматывает ее и туго завязывает, а позже переносит девочку в другую комнату.

По данным адвоката убитых горем родителей погибшего ребенка, сначала няня заявила, что ребенок сильно плакал, а потом девочку стошнило и она захлебнулась рвотными массами. Часть видеозаписей с камер наблюдения женщине удалось уничтожить, но одной сохранившейся записи правоохранителям хватило, чтобы предъявить женщине подозрение в убийстве.

Напомним, трагедия произошла в Запорожье 29 мая. Приехавшие по вызову медики скорой констатировали смерть ребенка. У хозяйки нелегального детсада не было разрешение на ведение такой деятельности. Сегодня суд арестовал женщину без права выхода из СИЗО под залог.

Также мы сообщали, что в Запорожской области женщина умерла после тяжелых родов, а тело ее ребенка исчезло.