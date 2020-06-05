В Европе продолжаются акции протеста против полицейского насилия и расизма. Вчера в Вене на демонстрацию Black Lives Matter в поддержку протестующих в США вышли около 50 тысяч человек.

Об этом в четверг, 4 июня, сообщает австрийское издание Kurier.

Так, по информации местной полиции, акция началась в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву) и каждые 10 минут количество участников увеличивалось на 5 тысяч человек.

В Вене акция протеста в поддержку "черного майдана" собрала 50 тысяч человек. Фото: Kurier

При этом до начала мероприятия на площади прав человека в Вене собрались сотни человек, чтобы поддержать протестующих против полицейского насилия в США.

Ранее представитель венской полиции Маркус Диттрих выразил надежду, что митинги в Австрии не приведут к беспорядкам.

В Вене акция протеста в поддержку "черного майдана" собрала 50 тысяч человек. Фото: Kurier

"В других странах эти протесты были иногда жестокими, но мы предполагаем, что у нас они останутся мирными", - отметил правоохранитель.

Стоит отметить, что ожидания австрийских стражей порядка подтвердились и акция прошла без инцидентов. Более того, полиция проявила солидарность с митингующими и транслировала на информационном табло служебных машин надпись Black Lives Matter.

В Вене акция протеста в поддержку "черного майдана" собрала 50 тысяч человек. Фото: Kurier

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начались протесты и беспорядки, которые распространились на всю территорию США.

Ранее мы писали, что в Париже во вторник вечером также прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.