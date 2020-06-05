Министры внутренних дел государств Европейского союза порекомендовали Еврокомиссии продлить ограничения на въезд для граждан других стран на 14 дней, до 1 июля.

Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции, передает ТАСС.

"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она.

По словам Грас, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца.

Отметим, что это еще не окончательное решение, но к этим советами могут прислушаться власти ЕС.

Напомним, сейчас запрет на въезд для иностранцев действует до 15 июня.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что страны-члены Европейского союза уже к концу июня должны отменить все пограничные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Также в Еврокомиссии полагают, что сейчас ситуация с коронавирусом улучшается и там рады видеть, что в некоторых европейских странах уже ослабляют пограничный контроль.

При этом некоторые европейские страны уже начали открывать свои границы. Так, накануне кордоны открыла Венгрия, а за день до этого Италия, которая также отменила обсервацию туристов