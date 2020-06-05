Штаб Операции объединенных сил готовится к открытию пунктов пропуска на Донбассе с украинской стороны с 10 июня.

Об этом речь шла 5 июня на совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее озвучивалась другая информация об открытии пунктов пропуска на Донбассе. В конце мая директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой областной госадминистрации Игорь Бойко сообщал, что они останутся закрытыми до 22 июня.

"Страна" подробно разбиралась когда в действительности могут открыться пункты пропуска на Донбассе. Мы уточняли, что для возобновления движения через линию соприкосновения нужно, чтобы со своей стороны блокпосты открыли "ЛДНР", а информации об этом на начало июня не поступало.

Также мы писали, что луганский губернатор не хочет открывать пункт пропуска "Станица Луганская". А это - единственный КПВВ на территории Луганской области.