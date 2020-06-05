Почти половина украинцев уверенна, что русский язык в нашей стране является историческим достоянием, которое стоит развивать. Считают его угрозой независимости почти в 2 раза меньше опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос показал, что 48,8% считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, а 27% из них - что он угрожает независимости Украины.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ранее мы писали, что, во фракции "Слуги народа" разгорелся жесткий на тему русского языка и его использования в Украине.

Также сообщали, что мовный омбудсмен собралась штрафовать за русский язык судей, учителей, военных и медиков.