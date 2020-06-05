В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки страны. Вместо уволенного с должности Валерия Евдокимова назначен Валерий Кондратюк, который занимал пост замлавы Администрации президента Украины в период президентства Петра Порошенко. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского №211/2020 от 5 июня.

Следующим указом №212/2020 президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".

Известно, что Валерий Кондратюк - генерал-лейтенант. Он работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, возглавлял Управление центрального аппарата СБУ. В период 2014 - 2016 годов был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины. Затем до февраля 2019 года был заместителем Главы Администрации президента Украины.

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