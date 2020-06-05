Более 37% украинцев считают, что радикалы делают все, чтобы развалить страну, при этом не имея представления, как ей управлять. Почти 29% украинцев уверены, что Украина держится только на националистах, которые не дают ее подчинить.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в пятницу, 5 июня.

Кроме того, исследование показало, что 37,2% считают, что Украина победит Россию, поскольку та - слабая и отсталая страна, а нас поддерживает весь мир, а 31,2% - что Украина никогда не победит Россию, поскольку намного слабее политически и экономически.

Также половина респондентов (50,5%) заявили, что в будущем Украина победит Россию, а 10,3% думаю, что победит Россия.

Напомним, ранее опрос показал, что почти половина украинцев считает, что страна разваливается.

Также сообщалось, что около 43% жителей Киева недовольны ситуацией в стране.