В Москве 5 июня умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Об этом в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала Воропаева.

Отметим, что Кокшенов исполнил более 130 ролей в различных фильмах и телеспектаклях. В 2002 году он был признан Народным артистом РФ. Михаил был не только актером, но и режиссером, сценаристом и продюсером.

Первой знаковой ролью Кокшенова стала роль Захара в фильме Михаила Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша" (1967), но широкая известность прошла к нему, после того как он сыграл в комедии "Не может быть!" Леонида Гайдая (играл сослуживца Татьяны). Другие яркие роли артист исполнил в комедийных фильмах: "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Где находится нофелет".

В 2017 году у Кокшенова случился инсульт, он даже попал в реанимацию. Выписали его в январе 2018 года, после этого артист на публике не появлялся.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве, сыграл в более ста фильмах, хотя сам в одном из интервью он говорил о работе в более 240 картинах. Дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине "Председатель". В основном, ему отлично удавались комедийные роли, например характер деревенского парня или глуповатого амбала.

Он сыграл жадного соладата по имени Захар в фильме "Женя, Женечка и "Катюша", Федора Муратова в фильме "Даурия", амбала-любовника в картине "Не может быть!", роль брата Сергуньки Ртищева в "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил".

Прославился ролью полицейского в "Дачной поездке сержанта Цыбули", жуликоватого торгаша Степы в "Спортлото-82", сыграл Лешу Пряхина в "Самая обаятельная и привлекательная", мафиозо Кравчука в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и даже афроамериканца в фильме "Ширли-мырли".

Михаил Кокшенов в фильме "Не может быть!"

По словам Кокшенова, он любил привносить в фильмы свои идеи и Леонид Гайдай к нему прислушивался. Так было, когда не местном рынке в Алуште Кокшенов услышал, как один продавец кричал: "Кому апельсины, кому витамины?". Фраза ушла в народ и стала крылатой.

Михаил Кокшенов в фильме "Спортлото 82

Кокшенов в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

В 1990-х выступал в качестве режиссера в фильмах "Русский бизнес" и "Русское чудо", где сыграл сам в новом амплуа - всезнающего и прожженного "нового русского".

Самый известный режиссерский ход Кокшенова - показ крупным планом процесса пережевывания пищи. А самой любимой актрисой режиссера Кокшенова была Наталья Крачковская - без нее не обходился ни один его фильм.

Кокшенов был трижды женат. Первой женой была стюардесса Нина Вокрош, которая была младше его на 20 лет. Вторая жена Елена Кокшенова работала в гостиничном бизнесе и по совместительству была директором и ассистентом в фильмах супруга. Третья жена Наталья Лепехина - предприниматель и гендиректором ЗАО "Электон".

Напомним, 1 мая в России после инсульта скончался старейший актер театра Вахтангова Евгений Федоров.