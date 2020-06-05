Воспитательницу нелегального запорожского детского сада 51-летнюю Ирину Суханову, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка, суд отправил в СИЗО до 2 августа включительно без права внесения залога. Такое решение сегодня принял суд Шевченковского района Запорожья.

Накануне Ирине Сухановой предъявлено подозрение по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ирина Суханова на прогулке с подопечными. Фото: obozrevatel.com

Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.

У самой подследственной - трое ддочерей. Младшая в этом году закончила четвертый класс. Средняя - студентка третьего курса вуза. Обе дочери (младшая и средняя) помогали маме ухаживать за детьми в нелегальном детсаду: гуляли, играли и рисовали с ними. Об этом пишет "Обозреватель".

Старшая дочь Сухановой недавно второй раз вышла замуж, у нее есть ребенок. Сама Ирина Суханова в соцсетях активно рекламировала свой бизнес и писала, что для нее работа няней – это "призвание души, образ жизни, особое состояние души, когда отдаешь детям частичку себя".

Напомним, 29 мая около 10:45 на адрес нелегального детсада была вызвана скорая помощь, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Как позже заявили правоохранители, изъятая ​​видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к умышленному убийству ребенка.

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