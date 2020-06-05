Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, в котором попросил респондентов оценить перспективы войны.

На эту тему задали два вопроса. Так, 37,2% заявили, что Украина добьется победы над Россией, поскольку Россия слабая отсталая страна, а с Украиной весь цивилизованный мир, а 31,2% - что Украина никогда не победит Россию, поскольку намного слабее политически и экономически.

При этом, когда у них же спросили о более отдаленной перспективе (кто победит в будущем), то 50,5% полагают, что Украина победит Россию, а 10,3% думаю, что победит Россия.

При этом, примерно половина граждан выступают за переговоры относительно мира на Донбассе (48,8%), выступают против 35,1% респондентов.

Кроме того, 51,1% считает, что участники боевых действий - это пример патриотизма и служения стране, а 24,1% - что они чувствуют себя выше законов и других граждан.

Инфографика: Киевский международный институт социологии

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Напомним, мы сообщали, что почти половина украинцев считает, что страна разваливается.