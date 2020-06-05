В ходе заседания в пятницу, 5 июня, депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект №3509 о изменениях в госбюджете, согласно которым из Фонда борьбы с коронавирусом часть денег выделят на строительство и реконструкцию дорог.

Свои голоса "за" отдали 274 народных избранника. По состоянию на май, не распределенными остаются 51,6 млрд грн фонда. В законопроекте указано, что решение о выделении его денег на дороги государственного значения приведет к положительному социально-экономическому эффекту для страны.

В частности, таким образом депутаты намерены стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375 млн гривен. Также повысить поступление всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн гривен.

Кроме того, это приведет к увеличению объема доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн гривен и повышению инвестиционной способности дорожных предприятий на сумму 239,2 млн гривен.

Напомним, Аваков в ходе заседания 5 июня отчитался в Раде за Кагарлык и Бровары. В это время на улице националисты требовали его отставки.

Также мы писали, что Укравтодор в 2020 году собирается потратить на ремонт дорог 10% бюджета Украины.