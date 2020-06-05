Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE возросла на 2,6% по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии, достигнув $41,02 за баррель

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 по Киеву, передает ТАСС.

Сообщается, что в последний раз в последний рах цена этого сорта нефти находилась выше $41 за баррель 6 апреля этого года.

При этом к 12:13 нефть Brent выросла на 3% - до $41,18 за баррель. В свою очередь, нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель, что на 2,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки нефти растут на фоне новостей о том, что 6 июня пройдут встречи страны ОПЕК на уровне министерств, а после и стран, которые не входят в организацию. По данным ТАСС, основной вопрос повестки - продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Напомним, накануне сообщалось, что мировые цены на нефть медленно ползут вниз из-за разногласий в ОПЕК+.

В среду, 3 марта, цена на нефть превысила мартовские котировки поднявшись выше $40 за баррель.