Количество киевлян, которые пользуются метро после возобновления его работы, продолжает расти. Поэтому некоторые станции ограничивают режим работы. Так, наибольший рост пассажиропотока наблюдается в последние дни на таких станциях подземки: "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайная".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В последние дни увеличился пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно. Сначала после возобновления работы метро оно перевозило в среднем до 500 тысяч человек. То есть риск заразиться в транспорте увеличился. Чтобы не допустить большого скопления людей, в метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции. Не закрывать, хочу подчеркнуть, а ограничивать", - заявил Кличко.

По его словам, речь о таком режиме, когда станция работает на вход через одни или двое дверей.

"Сегодня количество пассажиров увеличилось на таких станциях метрополитена, потому они под особым контролем: "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайная" - сказал Виталий Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, работники транспорта отмечают, что пассажиры начинают расслабляться: заходят в общественный транспорт без масок, или зайдя снимают их.

"Я призываю всех: во-первых, пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости, во-вторых, не пренебрегать правилами. Иначе это может привести ко всплеску вируса и, к сожалению, возврату ограничений", - сказал Кличко.

Кличко о метро - с 10:50

Напомним, в Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей - 4. Кроме того, 5 июня стало известно, что за сутки в столице выявили 82 новых случая Covid-19.

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