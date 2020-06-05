Большинство американцев (54%) считают, что сжигание полицейского участка в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда было оправданным.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на опрос, который проводился Университетом Монмута.

Специалисты опросили 807 взрослых американцев с 28 мая по 1 июня. Респондентов спросили, считают ли они действия протестующих, включая поджог здания избирательного участка, полностью оправданными, частично оправданными или неоправданными.

Согласно опросу, 17% сказали, что действия были полностью оправданы, а 37% сказали, что частично оправданы, в общей сложности 54%. Для сравнения, 38% сказали, что действие не было вообще оправданным. Погрешность опроса составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Опрос был проведен после демонстраций, которые продолжались в течение нескольких дней по всей стране в противовес жестокости полиции по отношению к чернокожим американцам. 28 мая протестующие сожгли здание Третьего участка Миннеаполиса, где работали четыре офицера, которые были причастны к аресту Флойда.

25 мая четверо офицеров прибыли в местный магазин Cup Foods по вызову о том, что кто-то использует поддельный счет. Офицеры посадили Флойда в наручники, а затем один из них, Дерек Шовен, опустился на колени на шее Флойда, в то время как трое других либо держали его, либо наблюдали. В ряде видеороликов об аресте можно услышать, как афроамериканец неоднократно говорил, что не может дышать, и вскоре он потерял сознание и умер.

Вскоре после инцидента протестующие собрались вокруг Третьего участка, и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей приказал полиции покинуть здание. Затем протестующие ворвались в здание, повредив его и в конечном итоге подожгли.

Также у опрошенных спросили, считают ли они, что гнев, который привел к протестам, был оправдан, независимо от действий демонстрантов. Согласно опросу, 78% сказали, что это оправдано, 57% сказали, что полностью оправдано, а 21% - частично оправдано. Восемнадцать процентов сказали, что гнев вообще не оправдан.

Этот опрос также выявил увеличение числа американцев, которые заявили, что сотрудники полиции чаще применяют чрезмерную силу, когда подозреваемый черный. Согласно опросу, 57% заявили, что чрезмерная сила с большей вероятностью будет применена к темнокожим подозреваемым, что на 23% больше по сравнению с опросом, проведенным в июле 2016 года.

С другой стороны, 33% заявили, что полиция с той же вероятностью будет применять чрезмерную силу против черных и белых подозреваемых, учитывая ту же ситуацию. Этот результат показал снижение на 19% по сравнению с опросом 2016 года, в котором 52% американцев так же ответили на этот вопрос.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что готовы бросить в Миннесоту армию на подавление "черного майдана".

Также мы писали, что Генпрокурор США заявил, что за массовыми протестами в стране стоит иностранное вмешательство.