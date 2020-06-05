Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, в котором попросил респондентов оценить нынешнюю общественно-политическую ситуацию в стране, президентские рейтинги и внешнеполитические ориентиры и готовность переехать в заграницу.

Так, респондентам зачитывали пары утверждений и просили выбрать то, с которым они более согласны. 46,1% считают, что Украина разваливается и идет к расколу, а 40,8% - наоборот, что страна сшивается и идет путем объединения.

При этом 47,3% опрошенных считают, что Украина, может медленно, но развивается и превращается в современную страну, а 46% - что Украина не развивается и жизнь становится все более невыносимой. Оптимистические оценки преобладают в западных и центральных регионах страны, а пессимистические - в южных и восточных.

Также 43,7% респондентов считают, что для Украины наиболее важна независимость и целостность границ, а 34,5% - благополучие ее граждан. В то же время 49,1% считают, что Украине важнее всего сейчас развивать экономику, а 29,6% - победить в войне.

Между тем, 48,8% считают, что для достижения мира необходимо вести переговоры с Россией и с "ДНР" и "ЛНР", а 35,1% - что нельзя идти на уступки. Так, 37,2% считают, что Украина победит Россию, поскольку та - слабая и отсталая страна, а нас поддерживает весь мир, а 31,2% - что Украина никогда не победит Россию, поскольку намного слабее политически и экономически.

При этом, когда у них же спросили о более отдаленной перспективе с однозначным исходом, то 50,5% уверены, что в будущем Украина победит Россию, а 10,3% думаю, что победит Россия. Кроме того, 51,1% считает, что участники боевых действий - это пример патриотизма и служения стране, а 24,1% - что они чувствуют себя выше законов и других граждан.

37,6% убеждены, что радикалы делают все для развала страны, но не понимают, как ею управлять, а 28,7% - что Украина держится на националистах и только они не дают ее подчинить.

Между тем, 44,1% опрошенных считают, что Украина должна обязать своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции, а 39,9% - что Украина должна найти новую объединяющую идеологию. Касательно языка, 55,5% респондентов уверены, что Украина в будущем перейдет на украинский язык, а 29,8% - что сделает русский вторым государственным.

При этом 48,8% опрошенных считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, а 27% - что он угрожает независимости Украины.

Кроме того, больше всего в объединение верят избиратели Зеленского - 51%, а оценки избирателей других кандидатов преимущественно пессимистические.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ранее мы сообщали, уровень поддержки Зеленского падает. Антирейтинг президента за время карантина вырос на 10%

Также писали, что около 43% жителей Киева недовольны ситуацией в стране.