В Киеве коронавирусом заразилась директор школы №197 в микрорайоне Борщаговка Святошинского района. Она контактировала с руководителями шести других учебных заведений, представители Госпродпотребслужбы проводят проверку.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу. В школе работают более 120 сотрудников", - сказал Кличко.

По словам мэра столицы, накануне директор посещала районное управление образования, а также общалась с руководителями 6 других школ: 3 школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больной, являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая.

"Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управление образования для установления круга контактных лиц. Все, у кого был контакт с больной, должны пребывать на самоизоляции", - сказал Кличко.

Кличко о заразившимся директоре школы - с 06:54

Напомним, в Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей - 4. Всего за минувшие 24 часа в столице выявили 82 новых случаев Covid-19.

Также мы писали, что появился график проведения ВНО в Украине. Тестирование пройдет с 25 июня по 17 июля.