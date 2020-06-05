Украинские власти в период кризиса, когда денег не хватает даже на выплаты медикам, должны прекратить выделять средства на строительство "стены Яценюка".

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном пресс-службой в пятницу, 5 июня.

"Партия войны, нищеты и коррупции во главе с Порошенко проиграла президентские и парламентские выборы, но при Зеленском дело ее живет. В государственном бюджете растет дыра. "Под нож" Зе-власти идут субсидии для украинских семей и субвенции для местных громад. Урезаются расходы на поддержку экономики. На грани дефолта оказалась система здравоохранения, закрываются школы и увольняются учителя. Но, несмотря на это, власть продолжает закапывать в землю сотни миллионов гривен. На нее выделяется еще 400 млн гривен. И примечательно, что у МВФ не возникает никаких вопросов к украинской власти по поводу этой глупой расточительности", - говорится в сообщении.

В связи с этим ОПЗЖ требует немедленно прекратить финансирование этого "бесполезного дырявого забора". Вместо этого предлагается направить деньги на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий.

Кроме того, политсила призывает отказаться от политики стен и санкций в отношении с РФ. По их мнению, интересам Украины отвечают поиск пути к преодолению конфликта и восстановление полноценного диалога и торгово-экономических отношений с Россией.

"Стране нужны мир и развитие, а не коррупция на военных расходах", - заявили в "Оппоплатформе".

Напомним, в 2014 году экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что "Стена" должна помочь защитить Украину от возможного вторжения России. Позже строительством стены заинтересовались в НАБУ. Досудебное расследование по фактам растраты средств госбюджета при реализации проекта осуществлялось с марта 2016 года. В 2017 году в ГПУ нашли растрату 100 миллионов гривен при строительстве Стены Яценюка.

В мае 2020 года стало известно, что "Стену Яценюка" на границе с РФ собираются строить еще пять лет.