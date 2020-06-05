В Киеве аноним остановил работу ключевой станции метро
В пятницу, 5 июня, в течение 20 минут была закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Независимости" и пересадка на станцию "Крещатик" из-за поступившего сообщения о заминировании. Инцидент произошел около 11:30.
"Поступил анонимный звонок о минировании!", - сообщили в метрополитене.
Спустя 20 минут на странице Киевского метрополитена сообщили, что станцию проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
"Все станции работают в обычном режиме", - уточнили в ведомстве.
Ранее "Страна" писала о том, что в четверг в метро Киева оторвавшееся информационное табло едва не рухнуло на пассажиров.
Также мы сообщали, что в Киеве начали ограничивать вход в метро из-за увеличения пассажиропотока.
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