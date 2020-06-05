Несмотря на анонсы, с 5 июня в Киеве не откроют кафе и рестораны в привычном формате - то есть для полноценной работы внутри заведения.

Также общепит пока не заработает еще в нескольких регионах. Опрошенные "Страной" рестораты возмущены. Особенно после фото того, как президент пьет кофе внутри помещения кафе в Хмельницком.

Разбирались, почему и где именно в Украине решили продлить запрет на работу ресторанов.

Недосягаемые критерии МОЗ

В постановлении Кабмина о переходе на следующие этапы выхода из карантина говорится, что это можно сделать в регионах, которые соответствуют трем критериям, разработанным в Минздраве:

за 7 дней не более 12 новых случаев Covid-19 на 100 тысяч населения

тестирование должно охватывать более 12 человек на 100 тысяч населения

заполненность больниц, где принимают пациентов с Covid-19, не более 50%

Эти показатели постоянно пересматриваются, ведь статистика каждый день меняется. Окончательные решения по выходу или невыходу на следующий этап принимают комиссии при облгосадминстрациях и горадминистрациях.

Сегодня, 5 июня в Минздраве опубликовали таблицу по трем показателям, из которой следовало, что пока восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина. Это Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая область.

В числе двух новых областей в списке - Житомирская и Луганская области, где выросла заболеваемость и слишком мало тестов соответственно, но выпала из списка Харьковская, где улучшились показатели тестирования населения.

Главный ресторанный центр страны - Киев - получается, остается на карантине. Разберемся, как обстоят дела в столице и других пока еще "закрытых" областях.

В Киеве подумают о ресторанах на следующей неделе

Во время утреннего брифинга Минздрава стало известно, что в Киеве не разрешили полноценно открывать заведения общепита с 5 июня. Об этом заявил замминистра Виктор Ляшко.

"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", - сказал он.

Позже мэр столицы подтвердил, что с 5 июня не будут открывать рестораны, кафе и бассейны. По его словам, к следующему этапу послаблений перешли в регионах, где показатели соответствуют требованиям. А в Киеве на сегодня показатель количества больных на 100 тысяч населения - превышает норму. Он составляет 14,9 при установленном Минздравом минимуме в 12 случаев.

"Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?" - сказал Виталий Кличко.

Решение о работе в Киеве ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, уж после выходных. То есть до этого времени кафе и рестораны точно не откроются.

При этом ресторанный бизнес уже выходил на протесты, требуя поскорее отменить ограничения. Основной аргумент - многие рестораны после карантина могут уже не открыться: кончились деньги.

"Запаса прочности уже нет". Что говорят столичные рестораторы

Алена Иваненко, ТОП-менеджер ресторана "Вьетнамский привет":

"По Украине ресторанам разрешили работать, но в Киеве нет, потому что идет рост заболеваемости. И это проблема. Я за то, чтобы следовать закону. Если мы сейчас откроемся, проработаем неделю, а потом вдруг еще сильнее пойдет рост заболеваемости, то нас вообще полностью закроют, и городской транспорт, и ТРЦ тоже. Это будет хуже, чем если мы сейчас подождем.

Конечно, финансово это тяжело. Все хотят открыться, от этого зависит и наш бизнес, и лично моя жизнь и моей команды. Но мы приняли решение не открываться. Летней площадки у нас нет, так что мы не открывались даже когда разрешили летники. Пока работаем на доставку.

Мы с коллегами вчера обсуждали это нашумевшее фото, где президент сидит в кафе в Хмельницком с компанией чиновников и пьет кофе, в помещении, и все без масок. С одной стороны, он как глава государства должен показывать пример. С другой стороны, правильно ли это - осуждать их? Видела, как этот визит в кафе прокомментировал главный санврач Виктор Ляшко - не уверена, что он был честен на 100%, думаю, он лукавит, говоря, что нарушения карантина не было. Но я спокойно к этому отношусь.

Больше всего меня бесит не это, а то, что многие рестораны позволяют себе больше других. На протяжении всего карантина, пока остальные сидели без гроша, кто-то работал. И это в основном рестораны лакшери-сегмента, в которые ходят люди не бедные, и принадлежат эти заведения людям не бедным. Но пока был карантин, их хотя бы особо не было видно. Это их ответственность, их решение.

А сейчас, когда многие рестораны начинают психовать и открыто нарушать карантин, меня это возмущает. Позволили открыть летние террасы, а они начали пускать гостей в помещения. Кальяны запрещены, а куда ни глянь - везде курят кальяны. И это уже скажется на всей отрасли. Люди безответственно относятся не только к своему персоналу и гостям, а и к коллегам по рынку. Если будет установлено, что большие заболеваний коронавирусом стало из-за кальянов и ресторанов, то закроют всю отрасль, и не будут разбираться, кто нарушал, а кто нет".

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бара "Лысая гора":

"Как человек законопослушный, я выполняю закон, и открывать помещение не буду. Среди моих знакомых есть заболевшие, и я за них переживаю - хотя таких людей совсем немного, и я лично не замечаю вокруг себя эпидемии. Чисто по-человечески я понимаю, почему рестораны передумали открывать.

Но с точки зрения бизнеса, это абсолютное издевательство. Когда в маршрутках и ТРЦ все толпятся, чем отличаются рестораны - я не понимаю. При том, что у нас возросли расходы. Мы и так уже сократили людей, как только могли. Но тем, кто раньше зависел от чаевых, мы сейчас доплачиваем с соучредителем из своего кармана сотрудникам эти чаевые. Потому что выйти на работу за 200 грн в день на смену - это тоже издевательство.

Запаса прочности уже нет. Есть накопленные долги. Мы просчитали, что если нас сейчас открывают и мы ожидаем поток на уровне 50% от докарантинного, то мы могли бы к концу лета с этими долгами рассчитаться. А теперь - не знаю. Мы открыли летнюю террасу, мы заплатили за нее паевое участие. Не знаю, что там анонсировал Кличко - террасы за 1 грн, - мы за летний сезон заплатили 6 тыс грн. Мы выносим на тротуар столы, но они стоят пустые. В такую погоду ни о какой летней террасе речи быть не может. Бывают дни, когда вообще людей нет. Бывает, когда один человек придет. Мы выживаем за счет того, что постоянные клиенты берут заказы с собой.

Вообще, после фото, где президент со свитой сидит без масок в помещении кафе, я считаю, мы имеем полное право тоже впускать посетителей внутрь. А если придет проверка, будем показывать фото президента и говорить, что следуем его примеру. Участвуем в эксперименте - насколько мы готовы к работе после карантина".



Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca и Pizza Celentano

"Мы могли открыть помещения ресторанов, юридические коллизии позволяли это сделать. Кабмин принимает решение на уровне страны, но делает оговорку: региональные власти могут отсрочивать смягчение карантина. Было решение Кабмина от 3-го июня, что рестораны могут открыть помещения, но еще не было решения киевской комиссии. И мы могли на этом сыграть, лавировать и формально ничего не нарушить. Но решили не рисковать. А тут уже и киевские власти выдали запрет.

Я считаю, что это несправедливо по отношению к ресторанной отрасли. Фактически мы стали заложниками ситуации, которая сложилась из-за других - тех, кому разрешили полноценно работать еще раньше. Те же торговые центры успели "проскочить", а мы теперь еще непонятно сколько будем сидеть и ждать. Потому что уже понятно, что эпидемия не будет идти на спад, так как работают и ТРЦ, и метро, и все остальное.

Уровень возмущения среди рестораторов очень высокий. Если этот вопрос не решится в ближайшее время, рестораны достигнут точки кипения. И масса заведений, которые начнут работать вопреки запрету, станет критической. Когда нарушать будет 50% и больше, с этим уже никто ничего не сможет сделать".

Полина Левицкая, СЕО ресторанов Mario’s:

"Негативно отношусь к тому, что рестораны передумали открывать. Я не люблю двойные стандарты, и когда закон для всех не один. Устала от карантина, и персонал в Киеве устал ждать. Меня сейчас больше волнует состояние наших работников - поникшее, без веры в будущее и пессимистическое.

Mario’s в Киеве на Саксаганского продолжает работать на доставку и take away. И у меня работают большие летние площадки в Одессе. Так что финансово мы это переживем. Но весь этот маразм уже надоел, даже мне, у кого не занимать выдержки и терпения.

Погода была ужасная в Одессе все это время - дождь и холод. Иногда солнце. На фоне плохой погоды разрешение на работу летних террас звучит как насмешка над ресторанным бизнесом.

Была у себя в спортзале - людей как обычно. Вижу общественный транспорт и толпы людей в нем. Как не понимала, так и не понимаю, почему рестораны открыть нельзя, а фитнес-клубы, метро, торговые центры - можно".

Что в остальных регионах

Еще семь регионов не подпадают под критерии Кабмина по открытию ресторанов. Посмотрим, что там происходит.

Житомирская область. В области уже готовились к переходу на следующий этап - то есть к открытию кафе, ресторанов и бассейнов. Но сегодня губернатор Виталий Бунечко заявил, что будет инициировать, чтобы область не ослабляла карантин из-за ухудшившейся статистики.

"Мы будем рекомендовать не открывать рестораны", - сказал Виталий Бунечко.

Он отметил, что область очень хорошо прошла весь карантин, но ослабление и расхлябанность дали отрицательный результат и за вчера выявили 53 новых случая.

Луганская область. А вот в Луганской ОГА сегодня сообщили, что с 5 июня комиссия разрешила принимать посетителей в помещениях кафе и ресторанов и отменила самоизоляцию для лиц старше 60 лет.

Донецкая область. В Донецкой области об открытии кафе и ресторанов не сообщают. А в Славянске из-за вспышки коронавируса, наоборот, усилили карантин со 2 июня. Там запретили работу спортзалов и фитнес-клубов и занятия в заведениях образования.

Львовская область. Во Львовской области комиссия, которая принимает решение по карантину, будет заседать сегодня. Кафе и рестораны вряд ли откроют по полной программе, но могут разрешить открыть детские сады. Отметим, что ресторанный бизнес в столице Галичины сейчас работает на летних терассах и на вынос.

Волынская область. В Волынской области еще вчера из-за ситуации с заболеваемостью решили не переходить на новый этап выхода из карантина, кроме того, отменить некоторые послабления, которые уже начали действовать с 29 мая. Это не коснется пассажирских перевозок. Они отменены только в некоторых районах с неблагополучной эпидситуацией - в пгт Олыка Киверцовского района, Ковеле, Владимир-Волынском и Владимир-Волынском районе. Результат могут пересмотреть 9 июня.

Ровенская область.В Ровенской области, где уже давно не очень хорошие показатели по заболевшим, действует адаптивный карантин внутри области. Так, пассажирские перевозки возобновили, но не во всех районах.

1 июня на Ровенской АЭС возобновили тотальный карантин из-за увеличения числа инфицированных Covid-19. А в городе-спутнике Ровенской АЭС Вараше закрыли летние террасы заведений, обменники, магазины одежды. Работали только продовольственные магазины и аптеки. Правда, после митинга предпринимателей в этот же день местные власти отменить ужесточение карантина под честное слово бизнесменов придерживаться всех санитарных правил.

В Ровно, в виде исключения, открыли один бассейн для тренировки спортсменов. Городские маршрутки в областном центре ходят, но не все маршруты открыли. Из-за скопления людей на остановках, с 8 июня в Ровно собираются возобновить все маршруты. В поминальную субботу, 6 июня, в области не разрешили совершать молебны на кладбищах.

Черновицкая область. Регион лидирует по количеству заболевших в Украине - 3 519 случаев на 5 июня. Кафе и рестораны там пока не заработают. Но с середины мая в регионе возобновили работу парикмахерские, стоматологии, разрешили посещение кладбищ.