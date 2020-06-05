Киев на сегодня не отвечает требованиям Кабмина для дальнейшего смягчения карантинных ограничений, именно поэтому 5 июня в столице кафе и рестораны не заработали в полную силу. Решение об открытии заведений общепита, а также бассейнов отложили на следующую неделю.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9", - заявил Кличко.

По его словам, столичные власти не могут рисковать здоровьем людей и вводить дальнейшие послабления карантина.

"Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?" - сказал мэр Киева.

По его данным, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, основываясь на ситуацию с заболеваемостью в ближайшие дни. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в целом по Украине уже второй день неутешительная. После вчерашнего антирекорда с 588 заразившимися за сутки 5 июня стало известно о 533 новых пациентов с Covid-19, выявленных за сутки.

Что касается столицы, в Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей. За последние 24 часа было зафиксировано 82 новых случаев Covid-19.