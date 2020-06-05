Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, после обвинений заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, заявила, что после ее ухода более 93% заявленных бывших милиционеров, и тех, кто не прошел аттестацию, вернулись в ряды МВД.

Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде".

Так, Деканоидзе до 7 июня будет находится в Киеве. Они выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями об истинных причинах ситуации в правоохранительной системе и методы выхода из кризиса.

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нету! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства", - сказала она.

По словам экс-главы, людей интересует справедливость и решения проблем, которые накопились за последнее время. Они хотят чувствовать надежду, а не страх.

"Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не о реформе, а о тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и лишился всех тех, кто хотел изменить эту систему. О тех, кто после моего ухода, вместо продолжать создание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а более 93% заявленных и бывших милиционеров, не прошедших аттестацию - возвращаются в реформированную мной полиции", - добавила Деканоидзе.

Напомним, мы сообщали, что Геращенко обвинил бывшую главу Нацполиции Украины в развале работы и кадровом кризисе.

Также писали, что, Рада сегодня заслушал отчет главы МВД Арсена Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр настаивает на том, что в полиции, как и в обществе, является "хорошие и плохие" люди.

"Страна" вела онлайн-трансляцию отчета Авакова.