В пятницу, 5 июня, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будет рассматривать вопрос об усилении карантинных мер на территории Житомирской области.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области.

"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина", - сказал Бунечко.

По его словам, на заседании комиссии рассмотрят вопросы:

о невозможности на данный момент открытия ресторанов в регионе;

проведения богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

проверки пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;

проверки рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

"Ослабление и безопасность пока демонстрирует такие результаты, что заболеваемость коронавируса в регионе возросла. Призываю всех жителей области соблюдать жесткие карантинные нормы. Адаптивный карантин - это ослабление, а не игнорирование ограничительных мер", - отметил глава ОГА.

Отметим, что по состоянию на 9:30 5 июня в Житомирской области зафиксировано 865 случаев COVID-19.

Напомним, ранее Минздрав назвал условия работы кафе и ресторанов с 5 июня.

Как сообщалось, из-за эпидемии коронавируса власти Киева также решили не открывать рестораны с 5 июня.