В Житомирской области ужесточат карантин - глава ОГА
В пятницу, 5 июня, Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будет рассматривать вопрос об усилении карантинных мер на территории Житомирской области.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области.
"Сегодня проведем заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой буду инициировать усиление карантинных мероприятий и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина", - сказал Бунечко.
По его словам, на заседании комиссии рассмотрят вопросы:
- о невозможности на данный момент открытия ресторанов в регионе;
- проведения богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
- проверки пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
- проверки рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.
"Ослабление и безопасность пока демонстрирует такие результаты, что заболеваемость коронавируса в регионе возросла. Призываю всех жителей области соблюдать жесткие карантинные нормы. Адаптивный карантин - это ослабление, а не игнорирование ограничительных мер", - отметил глава ОГА.
Отметим, что по состоянию на 9:30 5 июня в Житомирской области зафиксировано 865 случаев COVID-19.
Напомним, ранее Минздрав назвал условия работы кафе и ресторанов с 5 июня.
Как сообщалось, из-за эпидемии коронавируса власти Киева также решили не открывать рестораны с 5 июня.