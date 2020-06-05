Во время акции протеста под Верховной Радой, где сегодня выступал министр МВД Арсен Аваков, протестующий сожгли старый милицейский "бобик", который по их задумке символизирует реформу в полиции. На автомобиле кроме надписи "Милиция" также красным было выведено "Черти" и черным - "Аваков - Черт".

"Вот это - наша реформа. Это старый пердящий "бобик", на котором ездили мусора в 90-х, на котором они били вас, подбрасывали вам траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали и совершали еще множество преступлений", - комментировал в микрофон происходящее один из активистов.

После этого под крики "Аваков - черт" и "Ганьба" автомобиль закидали файерами и подожгли. Полиция тут же принялась тушить "бобик". Все вокруг заволокло дымом.

Затем активисты перевернули автомобиль. Тем временем многие снимали дымящийся "бобик" на камеры телефонов.

Ранее "Страна" писала о том, что под Радой житель Каховки попылся сжечь себя из-за отобранного полицией дома.

Также мы сообщали, что накануне полиция и Нацгвардия взяли центр Киева под усиленную охрану из-за акции протеста евробляхеров.