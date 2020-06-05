Националисты под Радой во время акции сожгли старый милицейский "бобик". Видео
Во время акции протеста под Верховной Радой, где сегодня выступал министр МВД Арсен Аваков, протестующий сожгли старый милицейский "бобик", который по их задумке символизирует реформу в полиции. На автомобиле кроме надписи "Милиция" также красным было выведено "Черти" и черным - "Аваков - Черт".
"Вот это - наша реформа. Это старый пердящий "бобик", на котором ездили мусора в 90-х, на котором они били вас, подбрасывали вам траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали и совершали еще множество преступлений", - комментировал в микрофон происходящее один из активистов.
После этого под крики "Аваков - черт" и "Ганьба" автомобиль закидали файерами и подожгли. Полиция тут же принялась тушить "бобик". Все вокруг заволокло дымом.
Затем активисты перевернули автомобиль. Тем временем многие снимали дымящийся "бобик" на камеры телефонов.
Ранее "Страна" писала о том, что под Радой житель Каховки попылся сжечь себя из-за отобранного полицией дома.
Также мы сообщали, что накануне полиция и Нацгвардия взяли центр Киева под усиленную охрану из-за акции протеста евробляхеров.