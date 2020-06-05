По состоянию на утро пятницы, 5 июня, в Киеве уже 3 292 человека заразились коронавирусом. За минувшие сутки выявили 82 новых пациентов с Covid-19. Суточный прирост заболевших растет третий день подряд.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованные СНБО.

Так, из 3 292 случаев в столице 73 оказались летальными. За минувшие сутки умерли 4 пациента с Covid-19. Всего в Киеве выздоровели 876 человек, инфицированных коронавирусом. За сутки болезнь побороли 27 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга заявил, что 4 умерших - это рекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом за сутки.

При этом высокий суточный прирост наблюдается во всей Украине. Второй день в стране число выявленных за сутки случаев превышает 500: вчера сообщалось о 588 зараженных (антирекорд за все время), сегодня - о 553.

При этом, как уточнил в ходе онлайн-брифинга глава Минздрава Максим Степанов, 5 июня Киев обошел Львовскую область по показателю инцидентности. В Киеве за сутки заразились 82 человека (наивысший показатель в стране), а во Львовской области - 73.

Коронавирус в Киеве, суточный прирост. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Киев не открывает залы ресторанов с 5 июня. Дело в том, что на сегодня столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин.ъ

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