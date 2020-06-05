Сегодня под Радой прошел митинг, приуроченный к отчету главы МВД Арсена Авакова. "Страна" вела онлайн-репортаж с этого меропорятия.

Отчитываться есть за что: в последнее время полиция попала в несколько тяжелых для ее имиджа скандалов. Начиная от изнасилования в Кагарлыке и заканчивая перестрелкой среди бела дня в Броварах.

Да и в целом к министерству Авакова, которое тот бессменно возглавляет уже шестой год, накопилось очень много вопросов. Правда, у митингующих, которые пришли под стены парламента, претензии к министру были скорее политического характера.

Это было видно по контингенту.

С одной стороны - сборная солянка из националистов, которые при Порошенко "ходили" под СБУ.

Например, одесский радикал Сергей Стерненко, который два года назад зарезал человека и был признан по этому делу потерпевшим. Или Алексей Цымбалюк, бывший участник "Правого сектора", который летом напал на журналиста "Страны" (сейчас он имеет статус обвиняемого).

С другой - депутаты "Голоса", которые параллельно в Раде осыпали Авакова неудобными вопросами.

То есть, как уже рассказывала "Страна", против министра начала работать группа поддержки Запада - утром это "соросята" и радикалы, днем - под Кабмин обещали выйти опекаемые теми же посольствами активисты ЛГБТ и некоторые правозащитные группы.

Правда, пока слишком массовым протест не назовешь - под Радой с утра собрались от силы 400-500 человек. Чувствовалось, что нет Нацкорпуса (его считают близким к главе МВД).

Вли себя радикалы, несмотря на малое число, довольно активно: жгли файеры, кричали "Аваков - черт!" и даже символически "завалили" специально пригнанный для этого бывший милицейский "бобик": перевернули его и расписали оскорбительными словами.

Участвовал в этом и вышеупомянутый Стерненко (на фото).

Впрочем, были на митинге и люди, которые действительно пострадали от действий правоохранителей: семья из Каховки, которую милиция выселила из дома еще в 2005 году, и с тех пор люди не могут добиться справедливости. Мужчина из этой семьи даже пытался себя поджечь, но ему не дали остальные митингующие.

Тем временем Аваков на трибуне Рады обстоятельно рассказал, как хорошо полиция проявляет себя в расследовании тех дел, ради которых министра в общем-то вызвали в парламент.

Правда, был один очень показательный момент. Депутат Инна Совсун предложила министру принести извинения изнасилованной в Кагарлыке девушке. А также семье убитого год назад пьяными полицейскими 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова.

Но Аваков это делать отказался. "Не вам меня учить, как Родину любить", - заявил он.

Второй показательный эпизод - министр заявил, что ситуацию в Кагарлыке нельзя сравнивать с аналогичным преступлением во Врадиевке.

"Сейчас ситуация принципиально другая. Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место события была вызвана следственно-оперативная группа ГБР. Отел полиции расформировали, а полицейские были выведены за штат, а на следующий день с утра полиция опубликовала информацию для общества", - объяснил министр.

Правда, он не прокомментировал тот факт, что таких "Не-Врадиевок" при Авакове произошло куда больше, чем до Майдана (Кривое озеро, Каховка). И для реформированной полиции результат "мы всех наказали" уже недостаточен.

Тем более, наказывают, как видно из истории того же Кирилла Тлявова - далеко не всех. По крайней мере, за год после убийства мальчика срок еще никто не получил, а часть подозреваемых вышла из тюрьмы на легкие меры пресечения. То есть элементарное уголовное дело расследуют очень долго и явно тянут время.

И таких примеров масса.

Но главное - за системные скандалы не несет никакой, хотя бы карьерной, ответственности высшее руководство МВД - от уровня области до Авакова и его заместителей. Кого бы не убивали или насиловали в провинции, отвечают за это в лучшем случае сами убийцы или насильники, а не те, кто ими руководит или берет их на работу.

Впрочем, нельзя сказать, что у Авакова не понимают, что общество этими вопросами задается. Равно как и вопросами о том куда завела полицию ее "реформа".

Накануне акции заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что реформа, проведенная в 2015-2016 годах грузинками Хатией Деканоиде и Экой Згуладзе как раз и привело к тяжелым последствиям для полиции и повлияла на эффективность ее работу. Оценко в общем и целом справедливая и бьющая, в том числе и по нынешним критикам министра из числа "соросят" (они реформы активно поддерживали). Впрочем, это не снимает вопроса об ответственности и самого Авакова, который в те времена также как и сейчас был министром и активно данную реформу внедрял и поддерживал.

Впрочем, судя по сегодняшнему дню, министр и сейчас в отставку не собирается. Подписей в Раде за его увольнение собрали очень мало. Да и серьезных вопросов главе МВД никто из депутатов "Слуги народа" не задал. Его более-менее атаковал только "Голос".

То есть существует сцементированный "слугами народа" парламентский консенсус о дальнейшей работе Авакова. И пока замену ему у Зеленского явно не нашли.

Президент на своей пресс-конференции говорил, что карьера министра зависит от раскрытия дела Шеремета. Сегодня в Раде Аваков признал, что это дело уходит в суд без заказчиков и организаторов. А по ним идет отдельное следствие, которое рассматривает и "самые конспирологические", как заявил министр, версии.

То есть видимо речь о роли СБУ в этом деле, о чем неоднократно писала "Страна".

Но это пока с процессуальной точки зрения - чистая теория. А сумеют ли доказать вину хотя бы исполнителей - Антоненко, Кузьменко и Дугарь - будет понятно только, когда начнется суд. Что дает Авакову еще минимум год времени, если верить обещаниям Зеленского.

И вряд ли столь скромные акции, как сегодня, смогут заставить Банковую уволить "несменяемого Арсена". По крайней мере - пока.

С другой стороны давление на Авакова будет продолжаться. Целый ряд сил заинтересован в его отставке. Это и окружение Зеленского во главе с Ермаком, которое пытается продвинуть на стратегическую должность более управляемого человека. И, главное, западные структуры, которые определили главу МВД в качестве одного из основных "тормозов реформ".

Парадокс: система внешнего управления Украиной, к созданию которой лично Аваков приложил в 2014-2015 годах немало усилий, теперь принялась за уничтожение самого министра.

И единственный шанс для министра устоять - эту систему поменять. Если Аваков, конечно, это сможет (и захочет) сделать.