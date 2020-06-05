Лидер "Голоса" в Верховной Раде и солист "Океана Эльзи" Святослав Вакарчук с 20 мая не появлялся в Верховной Раде. Во фракции уверяют, что сейчас он находится во Львове, вместе с мамой.

Об этом написал народный депутат из "Голоса" Роман Лозинский в комментарии под своим постом на странице в Facebook, в пятницу, 5 июня.

"С мамой во Львове после смерти отца. Сейчас он чаще там, к сожалению. "Голос" полным составом в Раде", - пишет Лозинский.

Напомним, 4 апреля умер 73-летний Иван Вакарчука - бывший министр образования Украины (2007-2010 годы), а также отец Святослава Вакарчука. Лидер фракции "Голос" в соцсети Facebook отреагировал на потерю близкого человека. Он уточнил, что отец был его лучшим другом.