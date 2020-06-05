Выступая на часе вопросов к правительству в ходе заседания Верховной Рады 5 июня глава МВД Арсен Аваков отчитался перед депутатами о расследовании инцидента в Кагарлыке, где сотрудники полиции пытали и насиловали 26-летнюю девушку прямо в отделении.

Также министр рассказал, какие шаги решили предпринять, чтобы избежать подобных инцидентов.

"По итогам анализа этого инцидента на совместном заседании с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности приняли определенные решения о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацолиции", - заявил Аваков.

По его словам, речь о таких шагах:

Во всех подразделениях полициях будет введена система Custody Records. То есть полная видеофиксация следственных действий. Будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. В ее состав включат работников с опытом работы в оперативных подразделениях. Будет повышена зарплата и техническо-материальное обеспечение самой инспекции - автомобили для проверок, камеры, для фиксации нарушения и др. Будет дано право проверять любые подразделения и отдельных работников во время несения службы. В любое время суток. При профессиональном отборе на службу в полицию, при конкурсах, будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам, направленное на выявление признаков скрытой агрессии и девиантного поведения.

Напомним, о пытках в полиции заговорили после инцидента в Кагарлыке, где правоохранители прямо в отделении пытали и насиловали 26-летнюю девушку. Вчера, 4 июня, стало известно, что из Кагарлыкского райотдела полиции, где насиловали и пытали людей, уволили всех сотрудников.

Также мы писали, что пока Аваков отчитывался в Раде за Кагарлык и Бровары, на улице проходила акция протеста с требованием его отставки.