Во время акции протеста под верховной Радой, которой сопровождается сегодняшнее выступление главы МВД Арсена Авакова в парламенте, житель Каховки Юрий Ляшенко попытался устроить акт самосожжения из-за того, что полиция лишила его семью жилья.

По словам членов семьи Ляшенко, бандиты и полиция отобрали у них трехэтажный дом стоимостью около 30 миллионов гривен (на первом-втором этаже у них был бизнес, а на третьем семья проживала). После того, как семья лишилась жилья, он два с половиной месяца пикетировали МВД и в течение целого года выходили протестовать к Офису президента.

"15 марта 2019 года группа титушек, которых защищала полиция, залетела к нам в дом, напала на нас, вышвырнула нас, обобрали все до нитки. Все наше личное имущество. Осталось только то, что было на нас и сбережения на карточке. Полиция крышует бандитов", - рассказал Ляшенко.

По его словам, он восемь месяцев прилагал усилич, чтобы полиция открыла уголовное произодство по факту захвата имущества его семьи.

"Ноль. Никакой реакции. Только команда Рябошапки возбудила шесть уголовных дел, которые должны были объединить в одно. Крышуется это на самом высоком уровне - МВД. Там, где мы жили - разбили все стены. Сейчас там цех по пошиву рюкзаков Авакова. Полиция лично нас выкидывала", - сообщил мужчина.

Он добавил, что уже поджигал себя под Радой в 2005 году. После этого было шесть судебных решений в пользу его семьи и все отобранное вернули. Но затем бандиты заложили дом и семья вновь оказалась на улице. По словам Ляшенко, расследование по этому поводу не ведется.

Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова обвинили Деканоидзе в развале полиции и кадровом кризисе.

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