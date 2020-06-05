Выступая перед нардепами во время заседания Верховной Рады 5 июня, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отказался извиняться перед девушкой, которую изнасиловали полицейские в Кагарлыкском отделе полиции, и родными убитого 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Депутат от "Голоса" Инна Совсун (одна из инициаторов сбора подписей за отставку Авакова) в Раде во время часа вопросов правительству предложила главе МВД извиниться перед девушкой, изнасилованной в Кагарлыке, и перед родными Кирилла Тлявова - убитого полицейскими в 2019 году ребенка. Министр не стал этого делать, заявив, что "он не будет делать то, что кто-то требует. Я буду делать то, что нужно. Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить родину любить. Я патриот до мозга костей".

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия, рядом гулял 5-летний Кирилл Тлявов. Очевидно, один из стрелков попал мальчику в голову, 3 июня он умер.

А уже в начале июня 2020 года стало известно, что двое полицейских, подозреваемых в убийстве Кирилла, вышли на свободу, уплатив уменьшенную сумму залога, вместо установленной ранее в размере 273 тысяч гривен.

Также мы публиковали подробности инцидента, случившегося в конце мая в отделении полиции Кагарлыка, где двое правоохранителей пытали и насиловали 26-летнюю девушку.

Отметим, что пока Аваков выступает в Раде, на улице националисты и "Голос" жгут файеры и требуют его отставки.