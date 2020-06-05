Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация - искусственное образование, которое в свое время было "собрано под пулеметами" и рано или поздно развалится.

Об этом Данилов заявил в интервью телеканала "24".

По его словам, развал РФ произойдет не очень быстро, но люди его застанут "еще при наше жизни".

"Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ - это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия - это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы? Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни - это 100%", - заявил он.

Напомним, что в конце марта Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо, на которого перед этим напали националисты.