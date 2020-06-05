Отчитываясь о расследовании перестрелки в Броварах в ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 5 мая, глава МВД Арсен Аваков заявил, что инициатором этой разборки был криминальный авторитет "Журавль", которого уже задержали правоохранители.

"Тут важно говорить откровенно и важно понять, что перестрелка стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля касаемо выдачи разрешений на транспортные перевозки в Киевской области. Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева. На почве теневых расчетов, которые 29 мая переросли в стрельбу", - заявил Аваков.

По его словам, полиция прибыла на место событий, остановила конфликт и успела задержать 11 подозреваемых. Со временем по пути в Винницу - еще более 20 подозреваемых участников.

"1 июня полиция провела действия, в результате которых в Киеве, Броварах и Ирпене было задержано еще 13 лиц, включая вожака и инициатора этой разборки - криминального авторитета по прозвищу "Веха", он же "Журавль". Все они принимали участие в перестрелке якобы под видом местных перевозчиков", - сообщил министр внутренних дел.

По его словам, на сегодня личности 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 из них сообщили о подозрении, в том числе пятерым заочно. 39 фигурантам дела избрана мера пресечения: 29 получили содержание под стражей на 60 суток без залога, 2 - арест с залогом, 5 - круглосуточный домашний арест 60 суток, 3 - домашний арест в ночное время.

"Мне немного жаль этих молодых людей, которые за жилье, еду и 800 грн в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок за участие в ОПГ. Но другой реакции у нас не будет... Если кому-то кажется, что он снова может вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские договорняки, криминальные разборки, атмосферу страха - мы будем отвечать очень жестко", - заявил Арсен Аваков.

Он сообщил, что в целом доволен действиями правоохранителей по расследованию инцидента в Броварах, но есть определенные претензии к некоторым сотрудникам и руководителям подразделений касаемо возможной превенции этой ситуации. Потому, по словам Авакова, в отношении некоторых из них руководителем Нацполиции предприняты дисциплинарные меры - аж до отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно разбиралась, кто и что не поделил в Броварах под Киевом и почему возникла перестрелка 29 мая.

Также мы писали, что пока Аваков выступает в Раде, на улице националисты и "Голос" жгут файеры и требуют его отставки.