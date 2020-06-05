Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на решение суда обязать СБУ открыть против него уголовное производство в связи с непрозрачными закупками Минздравом защитных костюмов для медиков.

Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга.

"Некоторые представители партии" Голос "в течение 3-4 лет просто убивали украинскую медицину, введя над ней эксперимент. А некоторые представители ярко поддерживали это убийство украинской медицины. А сейчас этому пришел конец. Никто больше не будет убивать украинскую медицину. Ее будут реформировать", - заявил Степанов.

Также он добавил, что понимает, почему стал неудобным министром для для представителей партии "Голос", которые и инициировали открытие против него уголовного производства.

"Сразу могу им ответить, что такие попытки и такие мысли у них, что они каким-то образом могут остановить меня на том пути, который мы выбрали именно по построению качественной медицины, у них ничего не получится, и нет разницы, что они делают, по крайней мере для меня. Это во-первых. Во-вторых, если бы представители этой партии начали одобрительно отзываться о моих действиях, тогда мне нужно было бы задуматься, что именно я делаю не так ", - заявил министр.

Напомним, НАБУ расследует тендер на закупку 71 тысячи защитных костюмов для медиков. Антикоррупционеры подозревает правительство в обходе своих собственных правил закупок в секторе здравоохранения.

Также мы разбирались, кто и почему хочет отправить в отставку главу Минздрава Степанова.