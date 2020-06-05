В Харькове в ночь на пятницу, 5 июня, в помещении супермаркета неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Информация о взрыве по проспекту Славы поступила в полицию 5 июня в 03:10", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

"Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - добавили в сообщении.

На данный момент следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные к событию лица устанавливаются.

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