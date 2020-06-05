После открытия кинотеатров, которое запланировано в Украине уже на 10 июня, в прокат должны выйти сразу три украинских фильма, премьера которых была отложена из-за карантина. Это киноленты "Предчувствие", "Окрашенный птенец" и "Атлантида".

Об этом со ссылкой на информацию Госкино передает УНН.

"Надеемся, что постепенное снятие карантина, которое все мы достаточно успешно проходим сейчас, уже скоро позволит кинотеатрам открыться и начать сезон, прежде всего, с украинских фильмов", - сообщили в Госкино.

В первую очередь украинским зрителям покажут такие ленты:

"Предчувствие" Вячеслава Криштофовича,





украинско-чешско-словацкую ленту "Окрашенный птенец" Вацлава Маргоуля,





фильм-призер Венецианского МКФ "Атлантида" Валентина Васяновича.

Также на текущий год запланирован выход в прокат таких отечественных художественных фильмов: "Толока" Михаила Ильенко, "Тарас. Возвращение" Александра Денисенко, "Генделык" Тараса Дудуря, "Антон" Зазы Урушадзе, "Трое" Ивана Кравчишина и "Кавказский бурый медведь" Отара Шаматава. Также к концу года запланирован выход фильма "Олекса Довбуш" Олеся Санина.

Кроме того, в 2020 году запланирована премьера 9 документальных фильмов, среди которых "Она и война" Марии Кондаковой, "Мир для Нины" Жанны Максименко-Довгич и "Ульяненко: без цензуры" Юлии Шашковой.

Список запланированных премьер украинских фильмов. Скриншот: УНН

Напомним, мы писали о том, что ведущая "5 канала" Янина Соколова получит почти 12 миллионов от Госкино, чтобы снять фильм о самой себе.