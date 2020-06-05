Государственная компания "Укрспецэкспорт" выиграла многомиллионный тендер в Пакистане и будет выполнять ремонт самолета-заправщика Ил-78. Такой контракт был заключен между украинским госпредприятием и Управлением закупок ВВС Пакистана. Об этом сообщает агентство новостей The Dispatch News Desk.

Кроме того , в перспективе - капитальный ремонт еще двух пакистанских самолетов заправщиков. Это подтверждают Военно-воздушные силы Пакистана, но следующая сделка будет заключена по итогам выполнения первого контракта.

Уточняется, что ремонтировать самолет ВВС Пакистана будет ГП "Николаевский авиаремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром".

Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит примерно 30 млн. долларов США.

В марте этого года Пакистан посетил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов, что стало важной вехой в развитии двусторонних отношений.

Реализация указанных контрактов гарантирует поступление в Украину валютных средств, обеспечит долговременными контрактами украинский оборонно-промышленный комплекс и укрепит украинские позиции на мировом рынке вооружений и военной техники.

Ил-78 (по кодификации НАТО - Midas) - предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться в качестве военно-транспортного самолета.

Ранее "Страна" писала о том, что глава "Укроборонпрома" Абромавичус за декабрь получил 5,5 тысяч грн, его зам Найем - в 25 раз больше и публиковали таблиуа зарплат.

Также мы сообщали, что из "Укроборонпрома" выведут 23 предприятия.