Эпидемия коронавируса в Украине не идет на спад. Так, например, в Киеве не разрешили с 5 июня полноценно открывать заведения общепита.

"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", - заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада ввела новые названия для военных начальников.

Так же мы сообщали, что у Авакова обвинили Деканоидзе в развале полиции и кадровом кризисе.

Кроме этого, мы приводили свежие данные на утро 5 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 964 человек.