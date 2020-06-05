В мае 2020 года Национальный союз журналистов Украины зафиксировал четыре нападения на работников СМИ. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина в стране.

Об этом со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Так, всего за пять месяцев этого года зафиксировано 30 инцидентов с применением физической силы в отношении представителей СМИ.

Томиленко написал, что значительные телесные повреждения были нанесены журналисту из Харькова издания "Информбюро" Никите Кнышу. На своей странице Facebook он опубликовал видео с места происшествия и свой комментарий. На видео его запечатлено его лицо со следами жестокого избиения. Журналист решил провести съемку о нарушении карантина - бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро Научная, где любит заниматься "золотая молодежь".

"Представился журналистом и задавал молодежи вопрос о нарушении ими карантина. После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы она отреагировала на нарушения. За считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", - написал Томиленко.

Глава НСЖУ рассказывает, за что нападали на журналистов и в Запорожье, "чтобы не снимали".

По его словам, 7 мая на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился агрессивный человек. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, а также препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Оператор по национальному телеканалу "112-Украина" вынужден был применить баллончик с газом, чтобы защитить коллег. Полицию журналисты не вызывали, но передали видео нападения пресс-службы областного полицейского ведомства.

Томиленко добавил, что во Львове на журналистов канала "Первый западный" набросились в парикмахерской. Все из-за тех же съемок о работе в карантинных условиях.

Кроме того, как сообщает Томиленко, один инцидент избиения произошел 26 мая при участии силовиков. Журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоб пострадала во время штурма сотрудниками Государственного бюро расследований музея Ивана Гончара.

"...Меня зажали два представителя ГБР в амуниции. Не было чем дышать. И локтями несколько раз ударили меня в грудь и живот", - процитировал слова Анны Дзьоб Томиленко.

В НСЖУ отмечают, что высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным и делает профессию журналиста опасной и на национальном, и на региональном уровнях.

"Карантин показал, что большинство журналистов продолжают выполнять свои профессиональные обязанности несмотря на эпидемию, а вот граждане не готовы ни придерживаться карантинных ограничений, ни уважать права журналистов, - написал председатель НСЖУ.





Ранее мы писали, что с начала года на журналистов нападали 15 раз. Большая часть жертв - женщины. Много неприятных инцидентов с работниками СМИ произошло именно за время карантина. Он спровоцировал резкий рост числа нападений на журналистов.