Петров пост в этом году продлится почти четыре недели - с 15 июня по 11 июля. Это первый летний нестрогий пост, когда мирянам разрешается есть рыбу. 27 дней духовного очищения и покаяния призваны подготовить православных ко дню Святых Петра и Павла, который будем отмечать 12 июля.

Особенности Петрова поста 2020

Дата Петровского поста переходящая и зависит от того, насколько ранней или поздней бывает Пасха. Сам пост минимально длится 8 дней, максимально - 42 дня и всегда завершается накануне Дня Петра и Павла.

В 2020 году начало Петрова поста выпало на понедельник 15 июня, а окончание - на субботу, 11 июля. Для примера, в 2021 году Петров пост будет длиться две недели - с 28 июня по 11 июля.

Петров пост установлен в честь сподвижников Христа - святых правоверных апостолов Петра и Павла, которые при помощи поста и молитвы готовились к всемирной евангельской проповеди и готовили для себя преемников для дальнейшего спасительного служения.

Летом после Петрова поста - с 14 по 27 августа - будет Успенский пост, когда православные вспоминают подвиг Божьей Матери, которая непрерывно постилась и молилась перед переселением на небо.

Как выдерживать Петров пост

Петров пост - нестрогий, несмотря на то, что в народе его называли "петровка-голодовка". В эти дни можно есть сезонные овощи и фрукты, постные каши и рыбу (из-за того, что апостол Петр походил из семьи рыбака и считался их покровителем). Запрет только на мясо, молоко и яйца.

Меню в период поста выглядит так:

Понедельник (15, 22, 29 июня и 6 июля) - постные каши и горячая пища без масла.

Вторник, четверг и суббота (16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 31 июня, 2, 4, 7, 9, 11 июля) – постная еда с растительным или оливковым маслом, грибы, рыба.

Среда и пятница (17, 19, 24, 26 июня, 1, 3, 8, 10 июля) строгий пост или сухоядение.

Послабление допускается в воскресные дни и во вторник, 7 июля, на праздник Рождества Иоанна Предтечи, когда разрешается рыба и вино. Для болеющих, и беременных также допускаются послабления.

Что можно и нельзя делать

Петров пост - в первую очередь, является периодом духовного очищения и молитвенного покаяния, поэтому нельзя воспринимать его как диету. Молитва, исповедь и причастие - важные составляющие этого периода. В дни поста принято вспоминать миссионерский подвиг учеников Христа, сосредоточиться на борьбе с соблазнами и сделать свою веру более осознанной.

Период поста можно посвятить чтению православных книг, расширению знаний о церковных традициях. Верующие часто ограничивают себя в развлечениях.

В Петров пост не венчаются и не крестят детей. Не посещают увеселительных заведений.