В Японии, в связи с наступлением летней жары, эксперты министерства окружающей среды призывают людей снимать защитные маски на улице. Однако, при этом они должны придерживаться социальной дистанции между собой.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Так в Японию пришла летняя жара. В префектуре Гифу температура воздуха уже поднялась выше +32 градусов, в Фукусиме до +31, в Токио до +29,7. Ожидается, в течение дня она будет повышаться еще.

Отмечается, что в связи с этим специалисты рекомендовали избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать средство индивидуальной защиты на улице с сохранением социальной дистанции между людьми.

Ранее мы писали, что по мнению японских педиатров, медицинские маски могут быть опасны для детей до двух лет. Они отмечали, что у малышей возникает риск теплового удара, а нагрузка на сердце повышается. Кроме того, маски могут вызвать асфиксию.

Также мы писали, что Польша, Австрия, Германия и Дания отменили обязательный масочный режим в странах.